Anneleri telef olan civcivlere kaz, annelik yapıyor - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre İlçesinde anneleri telef olan 5 civcive, aynı çiftlikte kuluçkadaki kazın annelik yapması görenleri şaşırtıyor.

Çiftlik sahibi Kılıç Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, civcivlerin annesi olan tavuğun soğuktan telef olduğunu belirterek, civcivlerin sahipsiz kalınca büyük üzüntü yaşadıklarını ancak kümesteki kazın yavrulara sahip çıktığını görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kaya, annesiz kalan civcivlere sıcak bir ortam oluşturmaya çalışsalar da bunun anne tavuğun bakımı gibi olmadığına dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir akşam bakıcımıza, bunları diğer hayvanların yanına koy, belki birbirlerine sokulur ve ısınırlar diye söyledim. Sabah geldiğimizde kuluçkaya yatan kazın tavuk yavrusu civcivleri sahiplendiğini gördük. Tabi öncelikle civcivlerin kazı anneleri olarak benimsediğini, kazın da civcivleri yavruları olarak benimsediğini gördük. Bu durum bizi mutlu etti."