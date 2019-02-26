Anneleri Telef Olan Köpek Yavrularına Belediye Sahip Çıktı
1 saat önce
Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, kırsal alanda annesi telef olan 4 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.
Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA) Adıyaman
'da, kırsal alanda annesi telef olan 4 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.
Kentte boş alanda telef olmuş bir köpeği görenler durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye geçen ekipler tarafından telef olan köpeğin yanında aç oldukları belirlenen 4 yavru köpek, ekipler tarafından alınarak Veteriner Müdürlüğü barınağına götürüldü. Burada beslenen köpeklerin ilerleyen günlerde doğaya salınacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:52 Kaynak: DHA
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