Annelerimiz Filmi

Nuestras madres, 2013 yılında Guatemala’da çıkan iç savaşta yaşananlara odaklanıyor. İnsanlar, ülkede çıkan iç savaşın yarattığı hasar ile başa çıkmaya çalışmaktadır. Genç bir antropolog olan Ernesto, iç savaş sırasında kaybolan kişileri tespit etmeye çalışır. Bu sırada yaşlı bir kadın ile görüşen Ernesto, kadının anlattıklarından savaş sırasında kaybolan gerilla olan babasını bulmasını sağlayacak bir ipucu bulduğunu düşünür. İpucunun peşinden giden Ernesto, babasını bulmayı başarabilecek midir?

Yönetmen: Cesar Diaz

Senaryo: Cesar Diaz

Oyuncular: Armando Espitia , Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverría

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Nuestras Madres/ Our Mothers

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Guatemala, Belçika, Fransa

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 78 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 06.03.2020



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