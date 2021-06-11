Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var - Son Dakika

Küçükken bizi yemememiz gereken gıdalardan uzak tutmak için "Onun içinde böcek" var diyen annemizin söylediklerinin bir gün gerçek olabileceği aklınıza geldi mi? Bilim insanları ortaya koyduğu araştırma ile annelerin herhangi bir bilimsel dayanağı olmadan söylediği bu sözleri haklı çıkardı.

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Araştırmalara göre market raflarındaki ürünlerin çoğunda böcek parçaları bulunuyor. Gıda boyalarının neredeyse tamamı kırmız meşesi üzerinde bulunan kabuklu bit cinsi bir böcekten elde ediliyor. Özel olarak üretilen bu böcekler gıda boyalarından meyveli yoğurtlara, dondurmadan meşrubatlara kadar bir çok üründe kullanılıyor.