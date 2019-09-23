"Annelerin çığlıkları terörün sonunu getirecek"

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek vererek, "Annelerin bu çığlıkları terörün sonunu getirecek." dedi.

ESTP'den yapılan yazılı açıklamada, Erzurum'da faaliyet yürüten 72 sivil toplum kuruluşundan (STK) oluşan ESTP'nin başkanı Mustafa Güvenli ve beraberindekilerin, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek için Diyarbakır'a gittiği belirtildi.

Açıklamada, Güvenli ve beraberindekilerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, evlat nöbetine tam destek verdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güvenli, sağduyu sahibi tüm sivil toplum kuruluşlarını bu eylemi, annelerin bu haykırışını duymaya ve destek olmaya davet etti.

Terör yüzünden bugüne kadar çok canların yandığını vurgulayan Güvenli, sayısız annenin evlat acısı çektiğini ve gözyaşı döktüğünü ifade etti.

Güvenli, Diyarbakır'daki annelerin teröre meydan okuduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu haykırış Diyarbakır'ın göbeğinde yükselen sesleriyle teröre meydan okuyan yürekli annelerin haykırışıdır. Bu bir mücadeledir ve bizim yerimiz ise elbette teröre karşı duranların yanıdır. Bilinmelidir ki devletimiz kendisine duyulan güveni boşa çıkartmayacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve bundan sonra da milletin birlik ve beraberliğinden yana olanlar devletin şefkatli yüzüyle, bölüp parçalamak isteyenler ise kuşkusuz güvenlik güçlerimizin en sert müdahalesiyle karşılaşacaktır."

Teröre tepki gösteren Güvenli, "Diyarbakır'daki oturma eylemini terör mücadelesi olarak kabul ediyor, önemsiyor ve annelerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Annelerin bu çığlıkları terörün sonunu getirecek." ifadesini kullandı.