Son dakika gündem: Annelerin eylemi sırasında PKK paçavrasını açan kadınlar gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Annelerin eylemi sırasında PKK paçavrasını açan kadınlar gözaltına alındı

07.04.2022 13:45
Son dakika gündem: Annelerin eylemi sırasında PKK paçavrasını açan kadınlar gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Vanlı annelerin evlatları için HDP il binası önündeki eylemi sırasında terör örgütü PKK'nın paçavrasını açan 3 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Vanlı annelerin evlatları için HDP il binası önündeki eylemi sırasında terör örgütü PKK'nın paçavrasını açan 3 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat 2021 yılından bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Eylem sırasında cama çıkan HDP'liler ise müzik açarak aileleri kışkırttı. Eylem sırasında bir kadın ise camdan PKK'nın paçavrasını açarak salladı. Eve bir operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde 3 kadın yakalayarak gözaltına aldı. Anne, teyze ve yeğen oldukları öğrenilen kadınlar, gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Son dakika gündem: Annelerin eylemi sırasında PKK paçavrasını açan kadınlar gözaltına alındı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Annelerin eylemi sırasında PKK paçavrasını açan kadınlar gözaltına alındı - Son Dakika


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