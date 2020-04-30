Annelerin geçim, çocukların eğlence kaynağı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Annelerin geçim, çocukların eğlence kaynağı - Son Dakika Ekonomi

Annelerin geçim, çocukların eğlence kaynağı

6 saat önce

Muğla'da ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadın üreticilere yönelik başlatılan kıl keçisi projesi meyvelerini veriyor.

Annelerin geçim, çocukların eğlence kaynağı, System.String[]

Muğla'da ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadın üreticilere yönelik başlatılan kıl keçisi projesi meyvelerini veriyor. Yavrularını doğurmaya başlayan kıl keçileri annelerin geçim, çocukların ise eğlence kaynağı oluyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında pilot bölge olarak seçilen Menteşe ilçesinde, 40 kadın üreticiye 120 kıl keçisi dağıtılmıştı. Yaraş Mahallesi'nde kıl keçilerinin ilk yavrularını doğurması üzerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün kadın üreticileri ziyaret etti.


İki çocuk sahibi ev hanımı Aynur Köle, "İlk başta üç taneydi. İki anaç keçi, bir tane teke. Şimdi iki yavrumuz doğdu ve beş tane oldu. Çok yaramazlar. Çocuklarla bize eğlence oldu. Vakit geçiriyoruz. Çok memnunuz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Projemizin ürünlerini almaya başladık. 40 aileye 120 keçi dağıttık. Bunların büyük sürüler haline gelmesini temenni ediyoruz. Keçi, Yörük kültüründe besicilik için önemli bir hayvan. Muğla yüzde 68 ormana sahip. Ormanlarımızda keçinin kendi besinini alması, hatta yangınların önlenmesi için kuruyarak daha sonra yangında çok büyük tehlike arz eden bitkinin keçi tarafından yenilmesi mümkün. Çünkü orman varlığımız çok zengin. Muğla'da keçinin daha çok beslenmesi lazım" diye konuştu.


Aynur Köle'nin annesi Fatma Köle de keçilerin etinden sütünden yararlanacaklarını söyledi.


Fatmana Göksel ise, "Çok sağolsunlar başkanlarımız bize yardımcı oldu. Hayvancılıkta ilk adımı attık sayelerinde. Güzel bir hayatımız var keçilerle. Yavrularımız da doğdu" diye ifade etti. - MUĞLA

Osman Gürün, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:43 Kaynak: İHA


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