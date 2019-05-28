Son Dakika Haberleri: Annelerin halat çekme oyunu yerde sonlandı
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Annelerin halat çekme oyunu yerde sonlandı

1 saat önce

Siirt'te okul öncesi eğitim kurumları tarafından okul dışarıda günü kapsamında geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.

Annelerin halat çekme oyunu yerde sonlandı, System.String[]
Siirt'te okul öncesi eğitim kurumları tarafından okul dışarıda günü kapsamında geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi. Etkinlikte anneler, halat çekme oyununda ipin kopması sonucu yere kapaklandı.

Siirt'te bir okulda düzenlenen etkinlikte öğrenci velileri arasında yumurta, sandalye kapma ve halat çekme yarışları yapıldı. 8'er kişinin katıldığı halat çekme yarışması esnasında ip kopunca veliler yere yığılıp kaldı. Düşme anı kameraya kaydedilirken, düşen veliler gülerek ayağa kalktı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:28 Kaynak: İHA
Siirt, Güncel
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