Annelerin halat çekme oyunu yerde sonlandı
1 saat önce
Siirt'te okul öncesi eğitim kurumları tarafından okul dışarıda günü kapsamında geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:28 Kaynak: İHA
'te okul öncesi eğitim kurumları tarafından okul dışarıda günü kapsamında geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi. Etkinlikte anneler, halat çekme oyununda ipin kopması sonucu yere kapaklandı.
Siirt'te bir okulda düzenlenen etkinlikte öğrenci velileri arasında yumurta, sandalye kapma ve halat çekme yarışları yapıldı. 8'er kişinin katıldığı halat çekme yarışması esnasında ip kopunca veliler yere yığılıp kaldı. Düşme anı kameraya kaydedilirken, düşen veliler gülerek ayağa kalktı. - SİİRT
Japonya'da Öğrencilere Yapılan Bıçaklı Saldırıda Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti
Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi
BİNGÖL BORÇ PARAYLA KURDUĞU TANDIRDA 500 EKMEK ÜRETİYOR
Son dakika! İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı