Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 124'ncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 124'ncü gününde - Son Dakika

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 124'ncü gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 124'üncü gününe girdi.

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 124'ncü gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 124'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 124'ncü gününde de devam ediyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 124 gündür oturma eyleminde olan Yıldız Ballı, 124 gündür burada olduklarını, kızının 2014'te gittiğinden beri hiçbir haber alamadığını söyledi. Ballı, "Ta ki 2018'de yayınladılar Yasemin ölmüş diye. Sonra da araştırdık, sorduk, soruşturduk ölmediği ortaya çıktı. Devlet araştırdı, sorduk, soruşturduk öyle bir şey yok. Beni eylemden caydırmak için yaptılar. 100 yılda geçse, 1000 yılda geçse ben buradan kalkmayacağım. Ben kızımı istiyorum. Ne pahasına olursa olsun, ben kızımı istiyorum. Ben kızımı terör için büyütmedim. Ben kızımı kendim için büyüttüm. O, Allah'ın bana verdiği bir hediyeydi. Yasemin, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel kızım. Ben artık dayanamıyorum. Kimi öldü diyor, kimi gebertildi diyor, kimi yaşıyor diyor. Ben artık aklımı oynatmak üzereyim. Lütfen geri dön, bana gel. Hiçbir şeyden korkma, hiç kimseden korkma" dedi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da ikinci Çiftlik Bank vakası! 20 milyon liralık vurgun yaptılar
Son dakika: Süleymani suikastı sonrası Irak'tan ABD'ye askeri misilleme! Operasyonlar kısıtlandı Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri
21:05 Kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
21:05 Süleymani'nin Kerbela'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Son Dakika
21:05 Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına havan toplu saldırı - Son Dakika
21:03 Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu (2) - Son Dakika
21:02 Lübnan'da bir kişi kendini ateşe vererek intihar etti - Son Dakika
20:24 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika
20:14 Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 21:11:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 124'ncü gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]