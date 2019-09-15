Son Dakika Haberleri: Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 13'üncü gününde
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Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 13'üncü gününde

1 saat önce

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 13'üncü günündeDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin eylemi 13'üncü gününe girdi.

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 13'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin eylemi 13'üncü gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 13'üncü gününde de devam ediyor. Asker oğlu Müslüm Altıntaş'ın kaçırıldığını belirten anne Songül Altıntaş, kendisinin de Kürt olduğunu Kürt'ün hakkının söyle savunulamayacağını söyledi. Acılı anne, "Kaçırılan er Müslüm Altıntaş'ın annesiyim, bugün 13'üncü günümüz. Eylemimize devam ediyor bırakmayı düşünmüyoruz ve çocuklarımızı almadan gitmiyoruz. Müslüm'ü bana versinler bende buradan kalkayım. PKK'ya sesleniyorum yeter artık bu millete yaşattıklarınız, çocuklarımızı bırakın çocuklarımız ve biz size bir şey yapmamışız. Bende Kürt'üm, Kürt'ün hakkını savunuyoruz diyorlar ya Kürt'ün hakkını savunuyorsanız benim çocuğumu bana versinler. Ben Şanlıurfa Halfetliyim bizim hakkımızı böyle mi savunuyorlar? Oğlumu bana bıraksınlar bizde buradan kalkalım" dedi.

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 13'üncü gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Altıntaş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
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