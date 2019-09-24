Son Dakika Haberleri: Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22'nci gününde
Son Dakika Genel Haber

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22'nci gününde

41 dakika önce

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22'nci gününde 4 yıl önce 15 yaşında kaçırılan Songül'ün annesi Fatma Akkuş: "Kızım neredeysen gel, ikizin sevdiğin yemekleri yemiyor sen seviyorsun diye"DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı...

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22'nci gününde

4 yıl önce 15 yaşında kaçırılan Songül'ün annesi Fatma Akkuş: "Kızım neredeysen gel, ikizin sevdiğin yemekleri yemiyor sen seviyorsun diye"

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 22'nci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 22'nci gününde devam ediyor. 22 gündür çocuklarını beklediğini belirten Fatma Akkuş, 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için eyleme katıldığını, evladının yolunu gözlediğini söyledi. Akkuş, "Kızımı 20 Ağustos 2015'te kaçırdılar. Songül kızım neredeysen gel, ikizin sevdiğin yemekleri yemiyor sen seviyorsun diye. 22 gündür eylem yapıyoruz, bırakmayacağız, çocuklarımızı ya ölü ya da diri getirsinler, artık ölüsünden de razıyız. Çağrımız bütün Türkiye'ye ve büyüklere bize bir çözüm ve çıkış yolu bulsunlar. Artık bu acıya son versinler" dedi.

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22'nci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Akkuş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi
Son Dakika: İstanbul 4.6 şiddetindeki depremle beşik gibi sallandı İbrahim Erkal'ın 2 buçuk yaşındaki kızının babasının mezarındaki sözleri yürek burktu: Seni özledim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 11:53:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22'nci gününde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]