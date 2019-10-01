Son Dakika Haberleri: Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 29'uncu gününde
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Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 29'uncu gününde

1 saat önce

- Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 29'uncu gününde Çocukları dağa kaçırılan annelerin direnişi devam ediyorDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 29'uncu gününe girdi.

- Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 29'uncu gününde

Çocukları dağa kaçırılan annelerin direnişi devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 29'uncu gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 29'uncu gününde devam ediyor. Van'da vatani görevini yaptığı sırada akrabalarını görmek için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine giden ve buradan Erzurum'a giderken Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde PKK'lılar tarafından sözde yol kontrolü yapıldığı sırada minibüsten indirilerek kaçırılan er Sedat Sorgun'un teyzesi Halime Şehitoğlu, 2015 yılından bu yana yeğenlerinden haber alamadıklarını söyledi. Şehitoğlu, "Erzurum'dan geliyorum, Sedat Sorgun'u arıyorum. Onu istiyorum herkesten yardım istiyor ve bütün anneleri buraya çağırıyorum. Herkesin yavrusu var, evde ağlayana kadar buraya gelsinler. Meydana çıksınlar biz buradayız. 29 gündür buradayız, 29 daha olsa yine Allah'ın izniyle, rabbimin gücü devletimin sayesinde yine buradayız. Oğlum neredeyse sesimi duyuyorsan her an her saniye ben seni bekliyorum. Neredesin yavrum ben seni arıyorum yıllardır, takatim kesildi göz yaşlarım kurudu yavrum. Rabbime emanet olasın ben seni rabbime teslim ettim. Allah'ın izniyle sağ salim teslim ederler" dedi.

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 29'uncu gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Sorgun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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