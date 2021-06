Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemleri 7. haftada da devam ediyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle 2 yıldır Diyarbakır'da eylem yürüten Muşlu aileler, HDP Muş İl Başkanlığı önünde nöbetlerini sürdürüyor. Parti önünde çocuklarının kaçırılmasını protesto eden aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ile HDP önünde eylemini sürdüren gözü yaşlı aileler, çocukları gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

"Hain PKK terör örgütü öncelikle Kürtlerin düşmanıdır"

Annelere destek için HDP önüne gelen STK temsilcileri, ailelerin her zaman yanında olacaklarını belirtiler. Muş Kardeşlik Platformu adına konuşma yapan Akil Gençler Platformu Doğu ve Güneydoğu Bölge Başkanı Adnan Demir, Muş Kardeşlik Platformu olarak Muş annelerinin yanında olduklarını söyledi. Hain PKK terör örgütünün öncelikle Kürtlerin düşmanı olduğunu ifade eden Demir, "Onların Allah belasını versin. Bu annelerin çocuklarını bir hiç uğruna, Ermenilere, Siyonistlere yardım etmek için dağa götürdüler. Bu ülkeyi bölemezler, yapamazlar, edemezler. Kürt ve Türk'ün arasına ayrım sokan gerçekten kalleştir. HDP kalleştir. Buna sevinenlerin hepsi haindir, hepsi terör örgütü mensubudur. Biz gençler olarak annelerimizin ölene kadar, çocuklarını alana kadar onların yanında bulunacağız inşallah. Bu ülkeye kimse elini uzatamaz, kimse de aklından geçirmesin. Annelerimiz de her zaman bizim başımızın tacıdır. Annelerin nöbeti devam ettiği sürece kanımızla, canımızla buradayız, her zaman yanlarındayız" dedi.

Eyleme devam ettiğini belirten annelerden Şahinaz Özcan da, "HDP'nin önündeyim. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Dört yıldır çocuğum kayıp ve hiçbir haber alamıyoruz. Burada çocuğum gelene kadar eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Bu Kürt davası değil"

Oğlu 2016 yılında dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan da, HDP'nin önünde çocuklarını istediğini belirtti. "Diyarbakır'dayız, Muş'tayız, Siirt'teyiz, Van'dayız, hepimiz ayaktayız" diyen baba Özcan, "HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızı götürdüler ne yapıyorlar? Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Bunlar Kürt'ün çocuğunu imha ediyor, götürüyor Amerika'ya veriyor, İsrail'e veriyor. Kime veriyor bizim çocuklarımızı? Hiçbir haber, bilgi yok. Çıksınlar 'sizin çocuklarınız falan yerde yaşıyor ya da ölüdür' desinler. Bu HDP'yi ortadan kaldırın" diye konuştu.

"Sen neden devletteki çocuğunu istiyorsun da PKK'daki çocuğunu istemiyorsun"

Selahattin Demirtaş'ın HDP ile beraber olduğunu ve cezaevinde bulunduğunu ifade eden baba Özcan, "Selahattin Demirtaş'ın annesi diyor ki; 'benim çocuğumu niye bırakmıyorsunuz?' Ben de o anneye soruyorum sen neden devletteki çocuğunu istiyorsun da PKK'daki çocuğunu istemiyorsun? Senin çocuğun şimdi nerede? PKK'yla birlikte dağın başında. Biz istiyoruz ki herkes bize destek versin. Şehit ailesi de gelsin bize destek versin. HDP'den kim zarar görmüşse gelsin. Bu Kürt davası değil, Kürtlere diyorum uyanın" şeklinde konuştu.

2014 yılında oğlu dağa kaçırılan anne Gülbahar Teker ise "Ben eyleme devam ediyorum ve kimseden korkmuyorum. HDP kapatılsın. Bizim çocuklarımızı getirsin. HDP bizden ne istiyor? Bu çocuklar dağda ne yapıyor? Çocuklar gelmeyene kadar biz buradan gitmiyoruz. Allah devletten razı olsun bize bu kapıyı açtı" dedi. - MUŞ