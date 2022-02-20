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Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor - Son Dakika

Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor

20.02.2022 11:22
Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor

- Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor Yüreği yanık anne Aydın: "Evladımı HDP'li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi" Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 902'nci gününe girdi.

- Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor

Yüreği yanık anne Aydın: "Evladımı HDP'li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 902'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 902'nci gününde de sürüyor. 2017 yılında Samsun'dan 23 yaşındayken üniversite okumak için İstanbul'a giden, 3 ay sonra da İzmir'e gittiği öğrenilen ve kendisinden haber alınamayan Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın, oğlunu HDP'li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdiğini iddia etti. Aydın, "Evlat mücadeleme devam ediyorum, 3 yıldır burada aileler olarak evlatlarımız için oturuyoruz. Onlara çağrı yapıyoruz lütfen duyun biz, oğlum Zafer gelin teslim olun biran önce yuvanıza kavuşun. Dağlarda sizin işiniz yok, anne ve babalarınızın kucakları açık size. HDP'li İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından siyaset yapıyoruz diye aldılar içlerine çocuğumu. Oğlum 2 ay yaz tatilinde üniversite okurken İstanbul'dan İzmir'e geçip 1 hafta içinde kayboldu" dedi.

Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor
Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor
Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor
Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor

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Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 264 OLDU EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 264 OLDU

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annelerin HDP'ye tepkisi dinmiyor - Son Dakika


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