Annelerine doğum günü sürprizi yapmak için polisten yardım istediler - Son Dakika

Annelerine doğum günü sürprizi yapmak için polisten yardım istediler

155'i arayan iki kardeş:

"Polis abi annemin doğum günü pasta getirir misiniz"

MALATYA - Malatya'da korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan iki kardeş, 155'i arayarak annelerine doğum günü sürprizi yapmak için pasta istedi. Polis ekipleri ise küçük afacanların bu özel istediğini kırmayarak doğum günü pastası ile sürpriz yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede pandemi haline dönüşen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada hızla yayılırken, Türkiye'de de virüsün yayılımın önüne geçilmesi adına birçok önlem alındı. Malatya'nın Kale ilçesi Soğukpınar Mahallesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren Selim ve Ali Osman Karakaş isimli kardeşler, annelerinin doğum günü için pasta almak istediler. Ancak dışarı çıkamayan iki afacan 155 polis hattını arayarak, "Polis abi annemin doğum günü pasta getirir misiniz" dediler.

Miniklerin bu özel talebine duyarsız kalmayan 155'deki görevli memur, telsizden Kale ilçesindeki ekiplere anons geçerek Selim ve Ali Osman kardeşlerin taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Ekipler de kısa sürede miniklerin istediği çilekli pastayı alarak belirtilen adrese gitti. Kapının açılması ile karşısında polisleri gören anne Elif Karakaş bir anlık şaşkınlık yaşarken, kendisine yapılan sürpriz doğum günü karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Polis ekipleri, annelerine sürpriz yapan Selim ve Ali Osman kardeşlere de çikolata verdi. Baba Aykut Karakaş, kendilerinden habersiz böyle bir sürpriz yapıldığını belirterek, emniyet güçlerine teşekkür etti.