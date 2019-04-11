Son Dakika Haberleri: Annelerini 24 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Kız Kardeşler İçin Yeni Karar

Annelerini 24 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Kız Kardeşler İçin Yeni Karar

57 dakika önce

İzmir'de annelerini 24 yerinden bıçaklayarak öldürmekten 20 yıl hapis cezası alan ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan abla 17 yıl 6 ay, kardeşi ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Annelerini 24 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Kız Kardeşler İçin Yeni Karar, System.String[]
İzmir'de annelerini 24 yerinden bıçaklayarak öldürmekten 20 yıl hapis cezası alan ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan abla 17 yıl 6 ay, kardeşi ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2013 yılında anneleri Gülser Süngü'yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de "kötü yola zorladığı" iddiasıyla elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürmekten yargılandıkları Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Şeyda P. (25) ve 10 yıl hapis cezası alan kardeşi Beyza P.'nin (23) yeniden yargılanması sona erdi. Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin cezada "makul oranda indirim yapılmadığı" gerekçesiyle bozduğu davanın bugünkü karar duruşmasına Şeyda P. ve Beyza P. katılmadı. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, Yargıtay'ın verdiği bozma kararı kabul edilip yargılamaya devam edildi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında kız kardeşlerin annelerini haksız tahrik altında öldürdüğünü ifade ederek, cezalarında indirim yapılmasını istedi.

Kız kardeşlerden Şeyda P.'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, genç kızın cezasında tahrik ve iyi hal indirimleri yaparak 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer kardeş Beyaz P.'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, tahrik ve iyi hal indirim yaptığı genç kızın olayın yaşandığı tarihteki yaşını da göz önünde bulundurarak cezayı 10 yıla düşürdü.

Şeyda ve Beyza P. kardeşler cezalarının onanmasının ardından cezaevine girecek

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Şeyda P. ve 17 yaşındaki Beyza P., 2013 yılında anneleri Gülser Süngü'yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de "kötü yola zorladığı" iddiasıyla önce elektroşok cihazıyla bayıltıp, sonra da 24 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Hazırlanan iddianamenin ardından Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şeyda P. 20 yıl, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Beyza P. ise 10 yıl hapis cezası almıştı. Genç kızların avukatının itirazı sonrası dosyayı görüşen Yargıtay 2. Ceza Dairesi, cezada "makul oranda" bir indirim yapılmadığını belirterek kararı bozmuştu. Verilen kararın ardından davanın görüldüğü Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu kardeşleri 28 Kasım'da tahliye etmişti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:32 Kaynak: İHA
İzmir, 3. Sayfa
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