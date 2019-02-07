Son Dakika Haberleri: Annelerini 24 Yerinden Bıçaklayarak Öldürmüşlerdi

Annelerini 24 Yerinden Bıçaklayarak Öldürmüşlerdi

2 saat önce

İzmir'de annelerini 24 yerinden bıçaklayarak öldürmekten 10 ve 20 yıl hapis cezası alan kız kardeşler, Yargıtay'ın "makul oranda indirim yapılmadığı" gerekçesiyle verdiği bozma kararının ardından tahliye edildikten sonra yeniden hakim karşısına çıktı.

Annelerini 24 Yerinden Bıçaklayarak Öldürmüşlerdi, System.String[]
İzmir'de annelerini 24 yerinden bıçaklayarak öldürmekten 10 ve 20 yıl hapis cezası alan kız kardeşler, Yargıtay'ın "makul oranda indirim yapılmadığı" gerekçesiyle verdiği bozma kararının ardından tahliye edildikten sonra yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2013 yılında anneleri Gülser Süngü'yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de "kötü yola zorladığı" iddiasıyla elektroşok cihazıyla bayıltıp, sonra da 24 yerinden bıçaklayarak öldüren ve yargılandıkları Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Şeyda P. (25) ve 10 yıl hapis cezası alan Beyza P.'nin (23) yeniden yargılanmasına başlandı. Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin cezada "makul oranda" bir indirim yapılmadığı gerekçesiyle bozduğu davada kız kardeşler, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Beyza P. ile Şeyda P., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli ve sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak Yargıtayın bozma kararı okunurken, Şeyda P. ve Beyza P. Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti Gülseren Süngü'nün annesi Cevriye Süngü ile babası Kasım Süngü'ye bozma kararına uyup uymadıklarının sorulması sebebiyle yazılan talimata cevap verilmesinin beklemesine karar vererek, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:36 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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