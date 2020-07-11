Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar - Son Dakika

Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar

Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar Metrelerce yükseklikteki yavrulara günde 3 öğün balık ve su veriyorlar İzmir'in Bergama ilçesinde anneleri ölen 3 leylek yavrusu, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından günde 3 öğün besleniyor.

Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Serinlemek amacıyla çaya giren amca yeğen boğuldu
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi

Metrelerce yükseklikteki yavrulara günde 3 öğün balık ve su veriyorlar

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde anneleri ölen 3 leylek yavrusu, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından günde 3 öğün besleniyor. Leylek yavrularını metrelerce yükseklikteki yuvalarında elleriyle besleyen GDZ Elektrik Dağıtım çalışanları, leylek yavrularının yuvadan uçacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

İzmir'in Bergama ilçesindeki kırsal Doğancı Mahallesindeki yuvalarına her yıl gelerek yavrularını büyüten anne leylek, bu yıl da 3 yavrusunu büyütmeye başladı. Anne leyleğin uzun süredir yavrularını beslemeye gelmediğini fark eden Doğancı Mahallesi İmamı Mehmet Katırlı, durumu GDZ Elektrik Dağıtım'a bildirip yardım istedi.

Sepetli araç yardımıyla elektrik direğinin üzerinde leylek yuvasına bakan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, yuvada bulunan 3 leylek yavrusunun aç, susuz ve bitkin olduğunu fark etti. Şirket çalışanları, günde 3 öğün balık ve su getirerek, metrelerce yükseklikteki yuvalarında leylek yavrularını beslemeye başladı.

"Yavruların aç kaldığını öğrendiğimizde çok üzüldük"

Çalıştıkları elektrik dağıtım şirketinin ilk etapta leyleklerin yuva yaptığı bölgelerdeki elektrik tellerini kapalı hatlara dönüştürdüğünü söyleyen GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanı, sonraki süreçte direklerin üzerine güvenli şekilde yuvalar yapıldığını belirtti. Şirketin kurduğu leylek yuvasında anne leyleğin uzun süredir görünmediğini öğrendiklerini ifade eden şirket çalışanı, "Yavruların aç kaldığını öğrendiğimizde çok üzüldük. Söz konusu elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvasına baktığımızda ise 3 leylek yavrusunun aç ve susuz kaldığını gördük. O günden sonra yavrulara günde balık ve su getirmeye başladık" dedi.

Leylek yavrularına bakmaya geldiklerinde çevre halkına yavruların durumunu sorduklarını da anlatan şirket çalışanı, "Leylekler kendilerini besleyemeyecek kadar küçük oldukları için yardım eli uzattık. Anne leyleğin daha önce yuvaya taşıdığı çöp ve atıklar nedeni ile yavrular grimsi bir renk almışlar hem bu nedenle hem de yuvada koku oluşmaması için yuvayı da temizliyoruz. Onları, ellerimizle büyütüyoruz. Yarın bu yavrular yuvadan uçtuklarında eşsiz bir duygu yaşayacağız" diye konuştu.

Her yıl binlerce leylek misafir oluyor

Öte yandan, Sürdürülebilir doğaya katkı sunmak hedefiyle hayata geçirdikleri Leyleklere Yeni Yuva projesini 11 yıldır sürdüren GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi proje kapsamında her yıl düzenli olarak göç mevsimi öncesi hatlarda ve teçhizatlarda yalıtım çalışması yaparken, daha önce kurulan yuvaların bakımları da gerçekleştirilerek leyleklerin hayatını güvence altına alıyor. Yapılan özel yuva platformları ve hatlarda gerçekleştirilen yalıtım çalışmaları ile binlerce leylek güvenle yaşamlarını sürdürüyor.

Bergama, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 21:56:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]