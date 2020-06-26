Annelerini odaya kilitleyip evden çıkan küçük çocuklar paniğe neden oldu - Son Dakika

Annelerini odaya kilitleyip evden çıkan küçük çocuklar paniğe neden oldu

Sultanbeyli'de 1 yaşındaki çocuk ile 7 yaşındaki ağabeyi, annelerini evin odasında kilitleyerek dışarı çıktı.

Sultanbeyli'de 1 yaşındaki çocuk ile 7 yaşındaki ağabeyi, annelerini evin odasında kilitleyerek dışarı çıktı. Evde mahsur kalan anne büyük panik yaşarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin balkondan eve merdivenle girmesiyle evde mahsur kalan anne çocuklarına tekrar kavuştu.

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Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre Seda A. isimli kadın, evinin odasında dururken bir anda evdeki 1 ve 7 yaşındaki çocuklar tarafından odanın kapısı kilitlendi. Kadının odada mahsur kalırken 7 yaşındaki çocuk da evin kapısını açarak dışarı çıktı. Yanında telefonu bulunmayan kadının sesini duyan komşular durumu itfaiyeye ve baba Nihat C.'ye bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiyenin merdiven aracı sevk edildi. 6 katlı binanın 6. Katındaki dairede mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye ekipleri merdiven ile ulaştığı evin balkonundan içeri girdi. İtfaiyeci tarafından evin kapısının açılmasıyla, yaklaşık yarım saat evde mahsur kalan kadın çocuklarına tekrar kavuştu.


Olay hakkında konuşan baba Nihat C, "Çok korktuk. Sağ olsunlar. Çocuk arkadan kapıyı kilitlemiş dışarı çıkmışlar, hanım da içeride kalmış" dedi. - İSTANBUL

Sultanbeyli, İtfaiye, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annelerini odaya kilitleyip evden çıkan küçük çocuklar paniğe neden oldu - Son Dakika
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