Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar - Son Dakika

Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar

6 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 Ekim 2018'de eşi İkram Doğan'ı (57) keserle öldüren ve öldürdükten sonra da eşinin burnunu, kulaklarını ve dudağını kesen Adil Doğan'ın (67) yargılandığı davada çocukları Sedat Doğan ve Netice Ceylan babalarından şikayetçi olmadı.

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KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 Ekim 2018'de  eşi İkram Doğan'ı (57) keserle öldüren  ve öldürdükten sonra da eşinin burnunu, kulaklarını ve dudağını kesen Adil Doğan'ın (67) yargılandığı davada  çocukları Sedat Doğan ve Netice Ceylan  babalarından şikayetçi olmadı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Adil Doğan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

SANIK BABAM, ÖLEN ANNEM OLUR

Duruşmada tanık olarak dinlenen Doğan çiftinin çocuklarından Netice Ceylan, halasının kendisine annesinin bir kişiyle aralarında bir şey olduğunu söylediğini, annesinin de önce inkar sonra da kabul ettiğini belirterek, " Ben sanıktan şikayetçi değilim" dedi.  Oğlu Sedat Doğan da  "Ben şikayetçi değilim. Sanık babam, ölen annem olur. Olay tarihinde iş yerindeydim. Olayın nasıl olduğunu görmedim" diyerek şikayetinden vazgeçti.

METİN SAMİ KENDİSİNİ ÖLDÜREN BİRİDİR, TAHLİYEMİ İSTERİM

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Adil Doğan ise, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişi için,   "O kendi karısını öldüren birisidir. Kötü bir ailedir. Tahliyemi isterim." dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Adil Doğan'ın eşini keserle vurarak öldürdüğü, öldürdükten sonra da meyve bıçağıyla burnunu, kulaklarını ve dudağını kestiği anlatıldı. İddianamede Doğan'ın olaydan 6 ay önce de eşini iple asmaya çalıştığı fakat çocuklarının buna engel olduğu belirtildi. Adil Doğan'ın cinayeti işledikten sonra oğlu Deniz Doğan'ı arayarak "Oğlum ben anneni öldürdüm" dediği ve Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde silah ve 42 mermiyle yakalandığı ifade edildi.

İddianamede Adil Doğan hakkında "Eşini canavarsa hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, "Eşi öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla adar hapis cezası talep edildi.


- İstanbul
Sedat Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:22 Kaynak: DHA
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