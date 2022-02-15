Üye Girişi
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar - Son Dakika

Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar

15.02.2022 14:07
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar

KONYA'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık emekli öğretmen Turgut Şimşek (70), "40 yıl önceki sorunlarımızı gün yüzüne çıkarıp bana bıçak çekti.

KONYA'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık emekli öğretmen Turgut Şimşek (70), "40 yıl önceki sorunlarımızı gün yüzüne çıkarıp bana bıçak çekti. Aramızda bir metre vardı. Ruhsatlı silahımı alarak hedef gözetmeksizin ateş ettim" dedi. Şimşek çiftinin duruşmaya katılan 4 oğlu ise annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadı.

Olay, 9 Ekim 2021 günü akşam saatlerinde Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'ta meydana geldi. Evde emekli öğretmen Turgut Şimşek ile 4 çocuğunun annesi eşi Sevil Şimşek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Turgut Şimşek, eşinin başına tabancayla ateş etti, ardından da polis merkezine giderek teslim oldu. Şimşek'in ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevil Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

'ELİMDE BIÇAKLA ÜZERİME GELDİ'Turgut Şimşek hakkında Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten eşi öldürme' suçundan dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Şimşek, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada 4 oğlu ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Eşinin bıçakla üzerine geldiğini belirten Turgut Şimşek, "Eşim Sevim Şimşek, 40 yıl önceki aramızdaki mevzuları gün yüzüne çıkararak tartışma çıkarıyordu. Gözü dönmüş bir halde elinde bir bıçakla üzerime geldi. Bıçağı bana doğru savurdu. Ben de odada bulunan yatağın altıdaki silahı aldım. Eşimin saldırması üzerine hedef gözetmeden ateş ettim. Daha önce PKK'lılardan tehdit aldığım için silah almıştım. Eşimi öldürme niyetim yoktu. Eşimin öldüğünü görünce de komşuya haber verdim" dedi.'DAHA ÖNCE BABAMA BIÇAKLA SALDIRDI'Babalarından şikayetçi olmadıklarını söyleyen 4 oğlundan Adil Şimşek, "Annem babama karşı sürekli hırçın davranıyordu. Olaydan iki hafta önce de babama bıçakla hareket yaptığını görmüştüm. Babamdan şikayetçi değilim" dedi.Sanığın oğullarından Ali Şimşek ise, "Evlerine her gittiğimde kavgalarına şahit olurdum. Annem, eskiye dair meseleleri unutmaz, o konularla ilgili tartışma çıkarır ve babama küfürler ederdi. Babamdan şikayetçi değilim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar
YORUMLAR
500

Emekli, Kanser, Konya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:08 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:19:52. #1.11#
SON DAKİKA: Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement