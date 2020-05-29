Annelerini öldürüp yavrularını sahiplenenlere ceza yağdı
Van'ın Erciş ilçesinde dişi Kurtları öldürülerek yavrularını sahiplenen vatandaşlara 15 bin 25 TL para cezası uygulandı.
Van'ın Erciş ilçesinde dişi Kurtları öldürülerek yavrularını sahiplenen vatandaşlara 15 bin 25 TL para cezası uygulandı.
Erciş ilçesine bağlı İkizçalı Mahallesinde Kurt avlandığı ve yavrularının sahiplenildiği ihbarı üzerine Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Van Doğa Korunma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye operasyon düzenlendi. Operasyonda Kurt'u öldüren ve yavruları sahiplenen 4 şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan 15 bin 25 TL idari yaptırım para cezası uygulandı. Muhafaza altına alınan 3 yavru Kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yerkililerine ne teslim edildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 01:01 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Annelerini öldürüp yavrularını sahiplenenlere ceza yağdı - Son Dakika
Son Dakika Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu