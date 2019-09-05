Annelerinin bırakıp gittiği, babalarının ilgilenmediği 3 çocuğun kaldığı ev ekiplerce temizlendi

Adapazarı Kurtuluş Mahallesi'nde sağlıksız bir ortamda yaşayan 3 çocuğun durumuna Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce kayıtsız kalmadı. Başkan Yüce'nin talimatlarıyla YADEM ekipleri çocukların evini temizledi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren YADEM ekipleri Adapazarı Kurtuluş Mahallesi'nde sağlıksız bir ortamda yaşayan 3 çocuğun evini temizledi. Annelerinin bırakıp gittiği babalarının ise ilgilenmediği 3 çocuğun kaldığı ev YADEM ekipleri tarafından temizlendi.



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Adapazarı Kurtuluş Mahallesi'nde sağlıksız bir ortamda yaşayan 3 çocuğun durumu yazılı ve görsel medyada gündem olmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'de duruma müdahale edilmesi noktasında talimat verdi. Bu kapsamda YADEM ekiplerimiz sağlıksız ortamda yaşayan 3 çocuğun evine gidip, daha temiz bir ortam sağlayabilmek amacıyla temizlik yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimizle koordineli bir şekilde çocuklarımızın yanında olacağız" denildi. - SAKARYA