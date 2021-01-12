Annelerinin doyuramadığı yavru köpeklere iki küçük kardeş sahip çıktı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, annelerinin karınlarını doyuramadığı yavru köpeklere Zeynep Cemre Kara (9) ve Ahmet Hamdi Kara (13) kardeşler sahip çıktı.

İlçede yaşayan Kara kardeşler,Taşağıl Mahallesi Mağmanda bölgesinde annelerinin karınlarını doyuramadığı 6 yavru köpeğe kendi harçlıklarından aldıkları süt, ekmek ve mama ile besliyor.

Hafta içi babaları ile birlikte Mağmanda bölgesine giderek köpekleri kendi elleriyle besleyen Kara kardeşler, hafta sonları da babalarının yardımı ile yavru köpekleri besliyor.

Kardeşlerden Ahmet Hamdi Kara, "Bögede babamla gezerken bu yavru köpekleri fark ettik. Hepsi de çok kötüydü, havlıyorlardı. Yanımızda bulunan yiyeceklerden bırakarak beslenmelerine yardımcı olduk. Yiyecekleri yedikten sonra sustular. Anladık ki anneleri koronavirüs nedeniyle yiyecek bulamadığı için onları besleyememiş. Aç kaldıkları için havlıyorlarmış. Biz de kardeşimle birlikte sürekli buraya gelerek onları beslemeye başladık." ifadelerini kullandı.

Kardeş Zeynep Cemre Kara ise hayvanları çok sevdiklerini belirterek, "Onların aç kalmasına ya da soğukta kalmasına üzülüyoruz. Bu yavrular büyüyünceye kadar biz onlara bakacağız." dedi.