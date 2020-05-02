Annelerinin etkinlikleri görüntüleyerek yarışacaklar - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Annelerinin etkinlikleri görüntüleyerek yarışacaklar - Son Dakika

Annelerinin etkinlikleri görüntüleyerek yarışacaklar

6 saat önce

Kocaeli'de vatandaşlar Anneler Günü'nde annelerin evde yaptığı etkinlikleri görüntüleyerek yarışacak.

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Kocaeli'de vatandaşlar Anneler Günü'nde annelerin evde yaptığı etkinlikleri görüntüleyerek yarışacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atacak. Kocaeli sınırları içerisinde yaşayan ve korona virüs nedeni ile evlerinden çıkmayan vatandaşlar, Anneler Günü'nde annelerinin ev içindeki etkinliklerini görüntüleyerek hem ölümsüzleştirecek hem de çekilen görüntülerle yarışacak. Vatandaşlar evde anneleri ile müzik, resim, tiyatro, skeç, komedi, yemek-pasta yapımı, oyun, spor, hobi, komik ve ilginç anlar, duygu ve düşüncelerini aktarması gibi çeşitli içerikli pek çok aktiviteyi içeren amatör ruhla çekilmiş videoları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile paylaşarak "Her Şeyi Anneler Çeker. Korona Günlerinde Siz de Annenizi Çekin" yarışmasına katılabilecek.


Yarışmaya katılım 8 Mayıs Cuma günü sona erecek. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 11:33 Kaynak: İHA


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