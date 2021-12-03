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Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

03.12.2021 20:53
Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş' ta aile sağlığı merkezine giden kadının ev bıraktığı 3 çocuğu, çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş' ta aile sağlığı merkezine giden kadının ev bıraktığı 3 çocuğu, çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde yabancı uyruklu F.Z.E. (22) adlı kadın, T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) isimli 3 çocuğunu evde bırakarak Aile Sağlık Merkezine gitti. Bir süre sonra evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlendi.

İhbar üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Halil Ulubey/İHA)

Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti
Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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