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Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

03.12.2021 23:55
Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş' ta aile sağlığı merkezine giden kadının ev bıraktığı 3 çocuğu, çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş' ta aile sağlığı merkezine giden kadının ev bıraktığı 3 çocuğu, çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde yabancı uyruklu F.Z.E. (22) adlı kadın, T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) isimli 3 çocuğunu evde bırakarak Aile Sağlık Merkezine gitti. Bir süre sonra evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlendi.

İhbar üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti
Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti
Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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