Annelerinin izinden gidiyorlar

Yunusemre Belediye spor voleybol takımı sporcuları Esennur Çarıkçı ve Deniz Naz Erol başarılı voleybolcu olmak için annelerinin izinden gidiyor.

Yunusemre Belediyespor voleybol takımı sporcularından Esennur Çarıkçı ve Deniz Naz Erol'un antrenörlüklerini anneleri aynı zamanda kulüp antrenörleri olan Seda Çarıkçı ve Nagehan Erol yapıyor. 2007 doğumlu Esennur Çarıkçı (13) 7 yıldır voleybol oynuyor. Deniz Naz Erol (10) ise 4 yıldır voleybol ile ilgileniyor. Geçmişte birçok spor kulübünde oynayan kulüp antrenörleri Seda Çarıkçı ve Nagehan Erol çocuklarının bu sporu seçmesinden oldukça mutlu. Annelerinin izinden giden Esennur ve Deniz Naz, hedeflerinin başarılı bir voleybolcu olarak spor hayatlarını devam ettirmek olduğunu belirtirken; Yunusemre Belediyespor Kulübünde olmaktan çok memnun olduklarını ifade etti. - MANİSA