Annelerinin Ligine Döndüler!

ALMAN takımları Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finale çıkamadan veda etti.

ALMAN takımları Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finale çıkamadan veda etti. Devler liginde Almanya'yı temsil eden B. Münih, Dortmund ve Schalke, İngiliz rakiplerine boyun eğdi. Üç takım da Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve annelerin ligine döndüler. Şimdi tek hedefleri Bundesliga'da başarılı olmak. Bundesliga'nın 26. Haftası'nda Dortmund ile Schalke cumartesi, B. Münih ise pazar günü sahaya çıkıyor.



AÇILIŞ MAÇI YARIN AKŞAM



Bundesliga'da haftanın açılış maçı M'gladbach ile Freiburg arasında yarın akşam saat 20.30'da oynanacak. Son haftalarda sahasında puan alamayan M'gladbach, Freiburg karşısında üç puan hesabı yapıyor. Sahasında en az gol yiyen takımlardan biri oalan M'gladbach ile deplasmanda en az gol atan ekiplerden biri olan Freiburg arasında oynanacak maçta favori evsahibi takım. M'gladbach, sahasında Freiburg ile oynadığı son 14 maçta hiç yenilmedi. Bu maçta da seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Cumartesi günü ise ligde beş karşılaşma oynanacak. Güney derbisinde Stuttgart ligin formda takımlarından Hoffenheim'ı konuk ediyor. Maçın başlama saati 15.30.



DORTMUND HERTHA DEPLASMANINDA



Ligde kalma mücadelesi veren Augsburg, kendisiyle aynı kaderi paylaşan Hannover'i cumartesi günü konuk ediyor. Bu sezon şansızlıklar, aksilikler ve ağır yenilgiler yaşayan Hannover, Augsburg karşısında yenilmesi durumunda ligde kalma umutlarını iyice zora sokacak. Hannover son 24 deplasman maçının hiçbirini daha kazanamadı. 2017 yılının Ekim ayında Augsburg'u yenen Hannover, aradan geçen sürede hiç deplasmandan üç puanla dönemedi. Hannover bu maçta şeytanın bacağını kırıp üç puan almak istiyor. Ancak işi çok zor. Lig liderliğini B. Münih'e kaptıran Dortmund ise bu hafta Berlin'de saat 18.30'da Hertha'ya konuk oluyor. Dortmund'da hedef üç puan.



LİDER KAPANIŞ MAÇINA ÇIKIYOR



Pazar günü ligde üç karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında Leverkusen, Werder Bremen'i konuk ediyor. Maçın başlama saati 13.30. Saat 15.30'da ise Frankfurt lig sonuncusu Nürnebrg ile oynayacak. Haftanın kapanış karşılaşması ise lider B. Münih ile Mainz arasında oynanacak. Saat 18.00'e başlayacak maça B. Münih ideal ilk 11'i ile çıkacak. B. Münih sahasında çok güçlü. Seyircisinin desteğini de arkasına alan lider, evinde oynadığı son 64 lig maçından sadece üçünü kaybetti. Yenildiği rakiplerinden biri de Mainz. Ancak bu haftaki maçta B. Münih rakibini farklı yenerek Şampiyonlar Ligi'ne vedanın yarattığı yaraları sarmak istiyor. Karşılaşma Münih Allianz Arena'da saat 18.00'de başlıyor.

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