- Annelerinin sahiplenmediği kuzuları elleriyle besliyor - Son Dakika

- Annelerinin sahiplenmediği kuzuları elleriyle besliyor

16.05.2021 10:19

- Annelerinin sahiplenmediği kuzuları elleriyle besliyor Sivas'ta doğumdan sonra anneleri tarafından kabullenilmeyen kuzular, biberonlarla elle besleniyor Sivas'ta doğumdan sonra anneleri tarafından kabullenilmeyen kuzular, biberonlarla elle besleniyor Baharın gelişiyle yavrulayan...

- Annelerinin sahiplenmediği kuzuları elleriyle besliyor

Sivas'ta doğumdan sonra anneleri tarafından kabullenilmeyen kuzular, biberonlarla elle besleniyor

SİVAS - Sivas'ta doğumdan sonra anneleri tarafından kabullenilmeyen kuzular, biberonlarla elle besleniyor

Baharın gelişiyle yavrulayan koyunlar, binlerce koyun arasından kendi yavrusunu kokusundan tanıyıp ayırt ediyor. Doğum sırasında yavru kuzuya farklı bir kokunun bulaşması, annenin yavruyu sahiplenmemesine neden oluyor. Yavrusundan istediği kokuyu alamayan anne koyun kendi yavrusu olsa da kuzuyu emzirmiyor. Bu yüzden annesi tarafından kabul edilmeyen kuzular süt içemediği için ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Anneleri tarafından sahiplenilmeyen kuzuların tek tek elle beslenmesi gerekiyor.

Sivas'ın Ulaş İlçesi Kurtlukaya Köyü'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Haydar Deniz, anneleri tarafından benimsenmeyen kuzulara adeta anne şefkatiyle bakıyor. Deniz, kuzulara biberonla tek tek süt içiriyor. Öte yandan hayvan sahipleri doğum sonrasında koyunun sütünü sağıp yavrunun üzerlerine sürerek annesi tarafından kabullenmesi sağlanıyor.

"Koyun, kokular karışınca yavruyu sahiplenmiyor"

Başka kuzuların kokusu kendi yavrusuna bulaşınca koyunların kuzularını sahiplenmediğini belirten Deniz, "Koyun ve kuzuları birlikte bırakıyoruz. Koyunlar yavrularını bulduktan sonra bazı kuzularını almayan koyunlarımız oluyor. Almadığı zaman tutup emziriyoruz ya da biberona süt koyup kendimiz emziriyoruz. Yeni kuzuladığı zaman başka kuzuların kokusu kendi kuzusuna geçince koyun yavrusunu almıyor. 1-2 gün farklı bir bölme yapıp koyun ve kuzuyu ayrı koyunca alması lazım. İlk doğduğunda kuzuyu direk başka kuzuların içerisine attığın zaman koyun kuzusunu almıyor. Aldırmak içinde ya kuzunun sırtına tuz süreceksin yada koyunun sütünü sağıp yavrunun üzerine süreceksin ki yavruyu kabul etsin. Koyunun kendi sütünü sağıp biberona koyuyoruz ondan sonra kuzuyu tutup emziriyoruz" dedi.

- Annelerinin sahiplenmediği kuzuları elleriyle besliyor
- Annelerinin sahiplenmediği kuzuları elleriyle besliyor
- Annelerinin sahiplenmediği kuzuları elleriyle besliyor
- Annelerinin sahiplenmediği kuzuları elleriyle besliyor

Doğum, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Annelerinin sahiplenmediği kuzuları elleriyle besliyor - Son Dakika


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