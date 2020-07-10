Annelerinin yuvadan attığı leylek yavrularına hoca sahip çıktı - Son Dakika

Annelerinin yuvadan attığı leylek yavrularına hoca sahip çıktı

YOZGAT - Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Merkez Aşağı Cami kubbesinden düşen 2 leylek yavrusuna cami imam hatibi İlhami Çamsarı sahip çıktı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Merkez Aşağı Cami imamı olarak görev yapan İlhami Çamsarı, yıllardır cami kubbesinde yuva yapan leyleklerin yavrularını aşağı attığını gördü. Bunun üzerine cami cemaati ile yere düşen ve bitkin halde yatan leyleklerin yardımına koşan İmam hatip İlhami Çamsarı, leylekleri veteriner hekime götürdü. Veteriner hekimin tedavisi sonrası sağlıklarına kavuşan leylekler, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yuvadan atılan Leyleklerin ölmek üzere olduğunu ve Çayıralan halkı ile birlikte leylekleri kurtarmak için seferber olduklarını söyleyen Merkez Aşağı Cami imam hatibi İlhami Çamsarı, "3-4 gündür camimizin kubbesine yuva yapan leyleklerle uğraşıyoruz. Anneleri tarafından mı atılıyor yoksa düşüyor mu bilemiyorum ama leyleklerimiz ölmek üzereydi. Leyleklerimizi aldık D vitamini aldık, karınlarını doyurduk. Ölü haldelerdi ama bugün canlandılar, şimdi de Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettik" dedi.