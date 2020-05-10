Annelik doğalarında var - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarını koruyup kollamaya ve izlemeye devam ediyor. Bu izlemelerde bazen belgesel tadında görüntüler çıkarken, bazen ise yaban hayvanlarının annelik içgüdüsüyle başka bir hayvanın yavrusuna sahip çıktığı anlarla karşılaşılıyor.



Doğal alanlarda yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları ülkemizin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Kimi zamansa yaban hayatı izleme çalışmaları sırasında belgeselleri aratmayan görüntüler kaydediliyor. Anneler Günü'nün kutlandığı bugün Gümüşhane'de kameralara yansıyan anne ayının yavrularını emzirme anı izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Doğal ortamında ve yağış altında bir yandan yavrularını besleyen ve bir yandan da etrafı gözetleyen anne ayı, anneliğin doğada da ne denli özverili ve kutsal bir rol olduğunu hatırlattı.



Anne köpeğin şefkati 6 minik çakala hayat verdi



Diğer yandan ise bir anne köpek, 6 öksüz çakal yavrusunu emzirerek onlara annelik yaptı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir ihbar üzerine Kuzey Ormanları'nda 2, Çatalca mevkiinde ise 4 olmak üzere annesiz kalmış toplam 6 çakal yavrusuna ulaştı. Karınları çok aç ve üşümüş olan minik yavrular yapılan ilk müdahalenin ardından yaban hayvanlarının kurtarılması, bakımı ve rehabilitasyonu konusunda DKMP İstanbul Bölge Müdürlüğü ile arasında protokol bulunan bir hayvanat bahçesine götürüldü. Yaban hayvanlarına uzanan şefkat eli bu kadarla da sınırlı kalmadı. Önce bir ceylan tarafından emzirilerek beslenen minik yavrular, daha sonra hayvanat bahçesinde yeni doğum yapmış olan bir köpek tarafından emzirilmeye başlandı. Bu süreçte sağlıklarının iyi olduğu gözlemlenen minik çakalların kendilerini besleyebilecek kadar büyüdüklerinde doğal hayata bırakılmaları planlanıyor. - ANKARA