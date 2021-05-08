Annelik işte: Ünlü oyuncu oğluna bir köşe başında böyle dondurma yedirdi

Bazen sokaklarda bazen parklarda onlarla vakit geçirirken objektiflere takılıyor bu ünlüler. Kimi çocuğunu salıncakta sallıyor, kimi elinde onun oyuncaklarını taşıyor. İşte ünlülerin kırmızı halı dışında, çocuklarıyla zaman geçirirken görüntülendiği o anlar.

KIZINA YOĞURT ALDI

Ashlee Simpson da önceki gün kızıyla birlikte Encino'da görüntülendi. Kızını okuldan alan Simpson sonra da onunla birlikte yoğurtçu dükkanına gidip kızına yoğurt aldı. Ashlee Simpson'ın Pete Wentz ile yaptığı evlilikten Bronx adında bir oğlu bulunuyor. Yıldız, Evan Ross ile evliliğinden de iki çocuk dünyaya getirdi.

OĞLUNA DONDURMA YEDİRDİ

Whitney Port, geçtiğimiz günlerde minik oğluyla birlikte Batı Hollywood'da alışverişe çıktı. Uzun uzun mağazaları gelen anne ile oğlu sonra biraz dinlenmek istedi. Oğlunun dondurma isteğini kırmayan Port, bir dondurma satın aldı. Sonra da bir mağaza vitrininin köşesinde oturup ona dondurmasını yedirdi. Tim Rosenman ile evli olan Whitney Port, Sonny Sanford adında bir erkek çocuk annesi.

RENK UYUMU

Gösteri dünyasının ünlüleri içinde çocuğuyla en çok görüntülenen kişi ünlü model Irina Shayk. Bradley Cooper ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lea ile yine New York sokaklarında görüntülendi Shayk. Kızıyla uyumlu renklerde giyindiği görülen model, minik Lea'nın boncuklu çantasını da kendisi taşıdı. Bu arada Lea, kendisine yeni satın alınan oyuncak bebeğiyle mutlu bir şekilde yürümeye devam etti.

ALIŞVERİŞ TURU

Angelina Jolie ile kızı Vivienne de önceki gün Los Feliz'de görüntülendi. Jolie ile kızı alışveriş ettiler. Sokakta yürürken bir yandan da sohbet eden anne- kız daha sonra kendilerini bekleyen otomobile binerek evlerinin yolunu tuttu. Brard Pitt ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Jolie üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuk annesi.

BEBEK BABASININ KUCAĞINDA

Kısa bir süre önce kızları dünyaya gelen Orlando Bloom ile Katy Perry de Santa Barbara'da görüntülendi. Çift bir süre alışveriş yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu. Ünlü çiftin kızı Daisy ise merakla çevresini seyretti. Bloom'un, eski eşi Miranda Kerr'den de 9 yaşında bir oğlu bulunuyor.

KIZINI SALLADI

Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher de Avustralya'nın Sidney kentinde bir parkta görüntülendi. Üç çocuklu çift o gün en küçük çocuklarıyla birlikteydi. Cohen onu salıncakta sallerken Isla Fisher de başka bir salıncakta kahvesini yudumlayarak onları seyretti.

KIZINI BEBEK ARABASINDA GEZDİRDİ

Kısa bir süre önce anne olan model Elsa Hosk, kızını gezintiye çıkardı. Tom Daly ile evliliğinden Tuuliki adını verdileri bir kızı olan Hosk, kızını bebek arabasına koydu. Kendisi de bir yandan yürürken bir yandan içeceğini yudumladı.

OĞLU DA AYNI RENK

Jessica Alba önceki gün eşi Cash Warren ve minik oğluyla New York'ta görüntülendi. Alba o sırada kendisiyle aynı renklerde giydirdiği oğl Hayes'i de kucağında taşıdı. Aile, Alba'nın sahibi olduğu Honest adlı şirketin halka açılması nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Ünlü çiftin Hayes'ten büyük iki tane kızı da bulunuyor.

ANNESİNİ KARŞILADI

Ünlü model Chrissy Teigen evine döndüğünde onu aracından inerken çocukları karşıladı. Kızı Luna, annesine öpücük verdi. Oğlu da o sırada otomobilin diğer tarafında onları izliyordu. Müzisyen John Legend ile evli olan Teigen, üçüncü bebeğine hamileydi. Fakat karnındayken onu kaybederek büyük bir acı yaşadı.