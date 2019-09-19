Son Dakika Haberleri: Annem
Son Dakika Güncel Haber

Annem

30 dakika önce

"Annem"Yönetmen koltuğuna Mustafa Kotan'ın oturduğu haftanın yerli dram filmleri arasında yer alan "Annem", üniversite için ailesini bırakıp İstanbul'a giden Nazlı'nın, yaşadıkları sonucu sevmediği kasabasına dönüşünü ve annesi ile arasındaki güçlü bağı ele alıyor.

"Annem"

Yönetmen koltuğuna Mustafa Kotan'ın oturduğu haftanın yerli dram filmleri arasında yer alan "Annem", üniversite için ailesini bırakıp İstanbul'a giden Nazlı'nın, yaşadıkları sonucu sevmediği kasabasına dönüşünü ve annesi ile arasındaki güçlü bağı ele alıyor.

Senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'in kaleme aldığı filmde anne kızı ise Sumru Yavrucuk ile Özge Gürel canlandırıyor.

Annem

Mustafa Kotan, Yönetmen, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz
İstanbul valiliği: 315 kaçak yapımının yıkımı tamamlandı İstanbul Valiliğinden şiddetli sağanak uyarısı (Özel) İstanbul'da düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]