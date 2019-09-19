"Annem"

Yönetmen koltuğuna Mustafa Kotan'ın oturduğu haftanın yerli dram filmleri arasında yer alan "Annem", üniversite için ailesini bırakıp İstanbul'a giden Nazlı'nın, yaşadıkları sonucu sevmediği kasabasına dönüşünü ve annesi ile arasındaki güçlü bağı ele alıyor.

Senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'in kaleme aldığı filmde anne kızı ise Sumru Yavrucuk ile Özge Gürel canlandırıyor.