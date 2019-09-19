Annem
30 dakika önce
"Annem"Yönetmen koltuğuna Mustafa Kotan'ın oturduğu haftanın yerli dram filmleri arasında yer alan "Annem", üniversite için ailesini bırakıp İstanbul'a giden Nazlı'nın, yaşadıkları sonucu sevmediği kasabasına dönüşünü ve annesi ile arasındaki güçlü bağı ele alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:42 Kaynak: AA
"Annem"
Yönetmen koltuğuna Mustafa Kotan'ın oturduğu haftanın yerli dram filmleri arasında yer alan "Annem", üniversite için ailesini bırakıp İstanbul'a giden Nazlı'nın, yaşadıkları sonucu sevmediği kasabasına dönüşünü ve annesi ile arasındaki güçlü bağı ele alıyor.
Senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'in kaleme aldığı filmde anne kızı ise Sumru Yavrucuk ile Özge Gürel canlandırıyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz İstanbul valiliği: 315 kaçak yapımının yıkımı tamamlandı İstanbul Valiliğinden şiddetli sağanak uyarısı (Özel) İstanbul'da düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kamerada