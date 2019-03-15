Son Dakika Haberleri: Annem ile Evde Bir Günümüz !! (Sürpriz Hediyem ?) - Foreo Luna Mini 2 ve Luna 2

Annem ile Evde Bir Günümüz !! (Sürpriz Hediyem ?) - Foreo Luna Mini 2 ve Luna 2

1 saat önce

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FOREO ürünlerini Türkiye'den satın almak için: https://foreo.se/7n1nvr

Benim derinlemesine cilt temizliği sağlayan LUNA mini 2'mi detaylı incelemek için: https://foreo.se/sews9k

Annemin Karma Ciltler için olan ve anti-aging özellikli LUNA 2'sini incelemek için: https://foreo.se/6odq4i

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:55 Kaynak: Youtube

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