Son Dakika Haberleri: Annem Makyajımı Yapıyor!

Annem Makyajımı Yapıyor!

19 dakika önce

YouTube'daki hikayelerimde de tahmin ettiğiniz gibi bu videoda makyajımı annem yapıyor.

YouTube'daki hikayelerimde de tahmin ettiğiniz gibi bu videoda makyajımı annem yapıyor.??Hayatımda bu kadar sevildiğimi hissettiren bir make up artisti ile çalışmamıştım. ??

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:09 Kaynak: Youtube

Makyaj, Anne, Genel
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