Son Dakika Haberleri: Annem şarkısnda boğazı düğümlendi
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Annem şarkısnda boğazı düğümlendi

3 saat önce

Genç şarkıcı Nil Karataş Azka Yaz Konserleri kapsamında Bardakçı Koyu'nda yer alan Azka Otel'de sahn aldı.

Annem şarkısnda boğazı düğümlendi, System.String[]

Şarkıları ile müzikseverleri kendisine hayran bırakan Kataraş, programının ortalarına doğru ise beklenmedik bir itirafta bulundu. ''Bu yolculuğa çıkarken başta annem olmak üzere tüm sevdikleri geride bırakıp kapıyı çarpıp çıktım. Hayatımda aldığım bu radikal karardan dolayı yaklaşık 10 yıldır annemi görmüyorum. Ona özlemimi şarkılarla dile getiriyorum.'' diyerek ''Annem şarkısını seslendirdi. Şarkının nakaratında duygusal anlar yaşayan ve parçayı yarıda kesmek zorunda kalan genç şarkıcı, ''Lütfen affedin. Dile kolay 10 yıl. Özlüyor insan. Duygusallaşıyor. İçinden bir şeyler kopuyor. Affınıza sığınıyorum.'' sözleriyle müzikseverlerin önünde eğildi.

Kendisini dinleyenlerin alkışları eşliğinde sahnesine devam eden genç sanatçı, Müslüm Gürses'in ''Hasret Rüzgarları'' şarkısı ile noktalayarak göğe selam yolladı. Seyircilerin yoğun isteği üzerine yarım saat daha sahnede kalan Nil karataş programını Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısı ile noktalarken asıl adının Nilüfer olduğunu ve bu şarkının kendisi için ayrıca anlamlar içerdiğini dile getirdi.

Müslüm Gürses, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:17 Kaynak: Bültenler
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