Son Dakika Haberleri: "Anneme Artık Dur Lazım" tiyatro oyunu İKÜ'de
Son Dakika Ekonomi 'Anneme Artık Dur Lazım' tiyatro oyunu İKÜ'de - Son Dakika Ekonomi

"Anneme Artık Dur Lazım" tiyatro oyunu İKÜ'de

6 saat önce

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, "Anneme Artık Dur Lazım" isimli tiyatro oyununu 12 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, "Anneme Artık Dur Lazım" isimli tiyatro oyununu 12 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.

İKÜ'nün açıklamasına göre, yapımcılığını Kedi Sahne Sanatları'nın üstlendiği ve martta prömiyeri yapılan oyun, 12 Aralık'ta Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Eski bir İstanbul hanımefendisi olan Neveser Hanım'ın (Suna Keskin) kızı (Damla Cercisoğlu) ile yaşadığı sevgi ve çekişme dolu hikayesini konu alan oyun, 1988'de sinemada, drama dalında Pulitzer ödülüne, 1989'da da ekrana uyarlama dalında Akademi ödülüne layık görülen Driving Miss Daisy adlı filmden uyarlandı.

Hakan Altıner, Suna Keskin, Damla Cercisoğlu ve Ecmel İs'in rol aldığı "Anneme Artık Dur Lazım", iki perdeden oluşuyor. Yönetmenliğini Hakan Altıner'in yaptığı oyunun dekor ve kostüm tasarımları Tülin Pural'a, ışık tasarımı Özgür Kaan Pural'a, ses tasarımı Ufuk Serbest'e, afiş ve görsel tasarımı ise Barış Çantay'a ait.

İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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