Anneme benzemediğim için kendimi cezalandırmıştım: Pembe bikiniyle poz verdi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

1987 ile 2000 yılları arasında evli kalan Bruce Willis ise Demi Moore'un üç kızından en küçüğü olan Tallulah Willis, Instagram sayfasında paylaştığı bikiniyi pozuyla konuşuluyor. Bir süre önce sevgilisi Dillon Buss ile nişanlandığını yine sosyal medyadan duyuran 27 yaşındaki Tallulah Willis, hafta sonunu plajda geçirdi. O sırada çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

O YÜZÜK PARMAĞINDA

Pembe bir bikini giyen Willis'in paylaşımına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Tallulah Willis'in, Dillon Buss tarafından evlilik teklifi sırasında verilen iri taşlı nişan yüzüğü o fotoğrafta bile dikkat çekti.

'ANNEME DAHA ÇOK BENZEMEDİĞİM İÇİN KENDİMİ CEZALANDIRDIM'

Tallulah Willis, geçtiğimiz mayıs ayında verdiği bir röportajda annesi Demi Moore'a benzemediği için kendini cezalandırdığını anlatmıştı. Tallulah Willis, doğumundan beri babasına olan benzerliğinin kendisine hatırlatıldığını söyleyerek "Sevimsiz olmamın sebebinin de bu erkeksi yüzüm olduğunu düşünüyordum" diye konuşmuştu.

FİZİKSEL GÖRÜNTÜSÜ YÜZÜNDEN MUTSUZDU

Tallulah Willis, bir dönem beden dismorfik bozukluğu sorunuyla mücadele ettiğini de anlatmıştı o röportajda. Bu arada "beden dismorfik bozukluğunun" temelde bir fiziksel kusuru olmasa da kişinin bu dış görünümü ile zihinsel olarak aşırı derecede uğraşması ve meşgul olması hali olarak tanımlanabilir. Willis, daha sonra da kendi değerinin farkına vardığını ve hayatını buna göre şekillendirdiğini anlatmıştı.

NİŞANLANDILAR

Tallulah Willis, bundan birkaç ay önce Dillon Buss ile nişanlanmasıyla gündeme gelmişti. Bir yıldır birlikte olan çift, yaşadıkları evin bahçesinde nişanlanmıştı. Sevgilisinin evlilik teklifini kabul ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Tallulah Willis, iri taşlı nişan yüzüğü için de ayrı bir video çekti. O videoyu da Instagram sayfasında yer verdi.

ELLERİN TAŞIN AĞIRLIĞINDAN MI TİTRİYOR?

27 yaşındaki Willis, nişan yüzüğü için çektiği videoyu, ellerinin hala titrediğini belirten bir mesaj eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşıma da çok sayıda yorum geldi. Takipçilerinden biri, Tallulah Willis'in ellerinin o elmas taşın ağırlığı altında titrediğini belirten bir yorum yazdı.

MUTLUĞUN FOTOĞRAFI

Bruce Willis ile Demi Moore'un en küçük kızı olan Tallulah, sevgilisi Dillon Buss'ın kendisine evlenme teklif ettiği anları belgeleyen fotoğrafları da Instagram sayfasında paylaştı. Buss, sevgilisi Tallulah Willis'e birlikte yaşadıkları evin bahçesinde, önünde diz çöküp iri taşlı yüzüğü vererek evlenme teklif etti. Heyecana kapılan Willis, önce sevgilisinin yüzünü okşadı sonra da boynuna sarılarak onu öpücüklere boğdu. Çiftin takipçileri de bu evlilik teklifinden büyük heyecan duyduklarını ifade eden mesajlar yazdı.

ÜNLÜ ÇİFTİN ÜÇ ÇOCUĞUNDAN EN KÜÇÜĞÜ

Tallulah Willis, 1987 ile 2000 arasında evli kalan Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliğinden dünyaya gelen üç kızından en küçüğü. Tam adı Tallulah Belle Willis olan genç kızın, Rumer ve Scout adında iki tane kız kardeşi bulunuyor. Babası Bruce Willis'in Emma Hemming ile evliliğinden dünyaya gelen iki küçük kız kardeşi daha var.

İKİ KIZI DAHA OLDU

Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olan Demi Moore ile Bruce Willis, boşandıktan sonra farklı kişilerle romantik ilişkiler yaşadı. Willis, Moore'dan boşandıktan dokuz yıl sonra Emma Hemming ile evlendi. Çiftin iki tane kızı bulunuyor.

EVLİLİK OLAYLI BİTTİ

Demi Moore ise 2005 ile 2013 arasında Ashton Kutcher ile evli kaldı. Evlilikleri başlarda mutlu gitse de Kutcher'ın Moore'u aldattığı iddialarının ardından olaylı bir şekilde yollarını ayırdılar.