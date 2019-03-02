Anneme Makyaj Yapıyorum!
7 dakika önce
Anneciğime makyaj yaptığım ve cilt bakım alışkanlıklarından bahsettiğim bu videoda biz aşırı aşırı eğlendik, umarım siz de keyif alırsınız!
Anneciğime makyaj yaptığım ve cilt bakım alışkanlıklarından bahsettiğim bu videoda biz aşırı aşırı eğlendik, umarım siz de keyif alırsınız!
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:06 Kaynak: Youtube
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