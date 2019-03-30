Anneme Nasıl Aşık Oldu? Babam Makyajımı Yapıyor!
1 saat önce
Daha önce annemin makyajımı yaptığı videoda çok eğlenmiştim. Siz de çok beğenmiştiniz.
Daha önce annemin makyajımı yaptığı videoda çok eğlenmiştim. Siz de çok beğenmiştiniz. Babamla da video çekmek istedim. Kırmadı geldi sağ olsun. ?? Instagram
'dan sorduğunuz "Duygu küçükken nasıldı?" "Anneme nasıl aşık oldu?" gibi sorularınızı da cevapladı.Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ??
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:12 Kaynak: Youtube
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