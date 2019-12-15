'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu - Son Dakika
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'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu

6 saat önce

ANTALYA'da tartıştığı Hüseyin Dancı'yı sokak ortasında vurarak yaralayan Orkun N. (33) olay yerinden motosikletle kaçtı.

'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu, System.String[]

ANTALYA'da tartıştığı Hüseyin Dancı'yı sokak ortasında vurarak yaralayan Orkun N. (33) olay yerinden motosikletle kaçtı. Şüphelinin Dancı'yı, "Anneme nasıl küfredersin" dedikten sonra vurduğu iddia edildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin Dancı ile şüpheli Orkun N., sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun N., evine giderek tabancasını almak istedi. Evdeki yakınları silahı vermek istemeyince şüpheli yakınlarını darbederek tabancayı aldı.

Dancı'nın evinin önüne giden şüpheli, "Anneme nasıl küfredersin" diye bağırarak havaya ateş etti. Kapıya çıkan Dancı ile bir süre daha tartışan Orkun N., ardından tabancayla ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, şüpheli Orkun N., 07 HD 583 plakalı motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dancı'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Dancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.


Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:16 Kaynak: DHA
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