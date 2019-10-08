Son Dakika Haberleri: 'Anneme söylemeden gömün' notu yazıp intihar etti
Son Dakika 3. Sayfa 'Anneme söylemeden gömün' notu yazıp intihar etti

'Anneme söylemeden gömün' notu yazıp intihar etti

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde eşini annesinin evine gönderdikten sonra 'anneme söylemeden gömün' notu yazan kişi tabancası ile intihar etti.

'Anneme söylemeden gömün' notu yazıp intihar etti, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde eşini annesinin evine gönderdikten sonra 'anneme söylemeden gömün' notu yazan kişi tabancası ile intihar etti.


Edinilen bilgiye göre Kaman ilçesi Sarıuşağı Mahallesinde ikamet eden Ş.B., (53), eşini annesinin evine gönderdikten sonra tabancasıyla yaşamına son verdi. Cinnet getirdiği öğrenilen Ş.B., 'ölümünden kimse sorumlu değil' notu yazdıktan sonra intihar etti. Ş.B.'nin eşinin eve gelmesiyle ortaya çıkan olay da polis inceleme başlattı. Ş.B.,'nin cansız bedeni Kaman ilçe devlet hastanesi morgunun ardından adli tıp kurumuna ölüm nedeninin belirlenmesi için gönderildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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