"Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulunan engelli çocuk, polisi alarma geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

"Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulunan engelli çocuk, polisi alarma geçirdi

24.03.2022 13:17
"Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulunan engelli çocuk, polisi alarma geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde 'cinayet' ihbarında bulunarak polisi alarma geçiren 15 yaşındaki zihinsel engelli çocuk gelen polislere "Şaka yaptım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Çatalkaldırım mevki'inde bir apartmanın 5. katında oturan 15 yaşındaki çocuk, polisi arayarak, "Annemi bıçakla öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, ihbar yapılan daireye geldi. Kapıyı açan çocuğun annesi, oğlunun engelli olduğunu, bu nedenle yanlış ihbarda bulunduğunu söyledi.
Zihinsel engelli olduğu anlaşılan çocuk ise polislere "Şaka yaptım" ifadesini kullandı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı saklandığı çuvalların altında yakalandı ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı saklandığı çuvalların altında yakalandı Yaşlılar ve down sendromlu çocukların bocce mücadelesi Yaşlılar ve down sendromlu çocukların bocce mücadelesi

Hisarcık, Cinayet, Engelli, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Annemi öldürdüm' diye ihbarda bulunan engelli çocuk, polisi alarma geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Arayı düzelttiler! Erdoğan'ın NATO zirvesinde yaptığı ilk görüşme Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la oldu
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:53 Belediye bütçesinden 1 kuruş harcamadan 30 milyonluk tesis kurdular!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:50 AK Partili Bilen ile TİP'li Kadıgil arasında "edepsiz-haddini bil" kavgası!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
12:29 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu nerede? 12 gündür haber alınamıyor
12:24 TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik açıklamalar geldi: İlk çeyrek büyüme rakamları güçlü gelecek!
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 13:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: "Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulunan engelli çocuk, polisi alarma geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement