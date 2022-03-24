"Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulunan engelli çocuk, polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Çatalkaldırım mevki'inde bir apartmanın 5. katında oturan 15 yaşındaki çocuk, polisi arayarak, "Annemi bıçakla öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, ihbar yapılan daireye geldi. Kapıyı açan çocuğun annesi, oğlunun engelli olduğunu, bu nedenle yanlış ihbarda bulunduğunu söyledi.

Zihinsel engelli olduğu anlaşılan çocuk ise polislere "Şaka yaptım" ifadesini kullandı. - SAMSUN