Annemin Bilgisayarını Havuza Fırlattım !! (Korkunç Şaka)
1 saat önce
Veee beklenen an geldi havuz yaz sezonu açılmadan havuzu ayağınıza getirdimD anneme efsane korkunç havuz şakası yaptım önceki şakalarımızda kanlı şaka ve telefon fırlatma şakasıydı yine annem inandı nerdeyse dayak yiyordum annemin bilgisayarını havuza fırlattım yakında 24 saat challenge ta...
Veee beklenen an geldi havuz yaz sezonu açılmadan havuzu ayağınıza getirdimD anneme efsane korkunç havuz şakası yaptım önceki şakalarımızda kanlı şaka ve telefon fırlatma şakasıydı yine annem inandı nerdeyse dayak yiyordum annemin bilgisayarını havuza fırlattım yakında 24 saat challenge ta gelicek hadi bakalım ! Umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM !!
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:32 Kaynak: Youtube
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