"Annemin Son Çılgınlıkları" oyunu ile alzaymıra dikkat çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Annemin Son Çılgınlıkları' oyunu ile alzaymıra dikkat çekildi - Son Dakika

"Annemin Son Çılgınlıkları" oyunu ile alzaymıra dikkat çekildi

6 saat önce

Alzaymır ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelenen "Annemin Son Çılgınlıkları" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Alzaymır ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelenen "Annemin Son Çılgınlıkları" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Ankara Üniversitesi, Devlet Tiyatroları (DT), Danıştay Başkanlığı, Halkbank ve Medikal Turizm Derneği iş birliğiyle, hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan oyun, DT Küçük Tiyatro'da sahnelendi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, oyun öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, alzaymırın toplumdaki tüm bireyleri ilgilendiren bir sorun olduğunu, ömür süresi uzadıkça bu sorunun giderek daha önemli hale geleceğini söyledi.

Oyunun hastalığın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve bu hastalık karşısında ne yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi verdiğini ifade eden İbiş, tiyatro vesilesiyle alzaymır hastalarının daha iyi anlaşılabileceğini kaydetti.

Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş de alzaymır hastası babasının yaşadığı sıkıntılardan esinlendiklerini ve bunları Türkiye'deki insanlara aktarmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını ifade etti.

Julie Jensen'in yazdığı, Bengisu Gürbüzer Doğru'nun rejisörlüğünü yaptığı oyun, son günlerinde alzaymır annesinin yanında olmak isteyen Dot'un yaşadıklarını anlatıyor.

Dot'un annesi ve kız kardeşiyle ilişkisi üzerinden yaşlılık ve aile ilişkileri konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenen oyunda, Dot karakterini Menekşe Özyiğit, anneyi Hülya Böceklioğlu, kız kardeşi ise Hülya Dilek Arda canlandırıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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