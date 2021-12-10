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Annemizi Saklarken 2. Bölüm Fragman - Son Dakika

Annemizi Saklarken 2. Bölüm Fragman

10.12.2021 10:43

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Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

Yapım: Ojo Pictures

Yönetmen: Barış Yöş

Senaryo: Sırma Yanık

OYUNCULAR

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

#AnnemiziSaklarken

Annemizi Saklarken 2. Bölüm Fragman

Annemizi Saklarken, Nişantaşı, Evlilik, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Annemizi Saklarken 2. Bölüm Fragman - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annemizi Saklarken 2. Bölüm Fragman - Son Dakika
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