Annemizi Saklarken Tanıtım 2 - Son Dakika

Annemizi Saklarken Tanıtım 2
12.11.2021 10:44
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise...
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Oyuncular:
Hande Doğandemir
Kutsi
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D. Foster
Güngör Bayrak
#AnnemiziSaklarken
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