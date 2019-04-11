İzmir
'in Seferihisar
ilçesindeki Ulamış Ortaokulu öğrencileri, teknolojinin olumsuz etkilerinden korunmak için her akşam 20 dakika televizyon, bilgisayar, telefon ve tabletleri kapatarak anneleriyle kitap okuyor.
Okulun Türkçe öğretmeni Evrim Ocakçı, "Annemle 20 Dakika
" projesi kapsamında öğrencilerin annelerini model alarak öğrendiğini belirtti.
Proje kapsamında öğrencilerin öğretmenlerin belirlediği eserleri, annelerinin de çocuk gelişimine ilişkin kitapları okuduğunu aktaran Ocakçı, "Bizler çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasına ve aileleri ile kaliteli vakit geçirmelerine öncülük ettiğimiz için gururluyuz." dedi.
Ocakçı, proje kapsamında öğrencilerin şair ve yazar Melek Özlem Sezer
ile buluştuğunu da sözlerine ekledi.