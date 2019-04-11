Son Dakika Haberleri: Annemle 20 Dakika" Projesi

Annemle 20 Dakika" Projesi

1 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ulamış Ortaokulu öğrencileri, teknolojinin olumsuz etkilerinden korunmak için her akşam 20 dakika televizyon, bilgisayar, telefon ve tabletleri kapatarak anneleriyle kitap okuyor.

Annemle 20 Dakika
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ulamış Ortaokulu öğrencileri, teknolojinin olumsuz etkilerinden korunmak için her akşam 20 dakika televizyon, bilgisayar, telefon ve tabletleri kapatarak anneleriyle kitap okuyor.

Okulun Türkçe öğretmeni Evrim Ocakçı, "Annemle 20 Dakika" projesi kapsamında öğrencilerin annelerini model alarak öğrendiğini belirtti.

Proje kapsamında öğrencilerin öğretmenlerin belirlediği eserleri, annelerinin de çocuk gelişimine ilişkin kitapları okuduğunu aktaran Ocakçı, "Bizler çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasına ve aileleri ile kaliteli vakit geçirmelerine öncülük ettiğimiz için gururluyuz." dedi.

Ocakçı, proje kapsamında öğrencilerin şair ve yazar Melek Özlem Sezer ile buluştuğunu da sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:47 Kaynak: AA
Seferihisar, İzmir, 20 Dakika, Güncel
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