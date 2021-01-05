Annemle benim karın kaslarımız yıllara meydan okuyor - Son Dakika

Annemle benim karın kaslarımız yıllara meydan okuyor

05.01.2021 14:10
Annemle benim karın kaslarımız yıllara meydan okuyor, System.String[]

55 yaşını bitirmek üzere olan model, fiziksel görünümü korumanın annesinden kendisine miras kaldığını da sosyal medya üzerinden takipçilerine gösterdi.

55 yaşını bitirmek üzere olan model, fiziksel görünümü korumanın annesinden kendisine miras kaldığını da sosyal medya üzerinden takipçilerine gösterdi.ANNESİ 75, KENDİSİ 55 YAŞINDA 1980 ve 90'ların ünlü modellerinden biri olan Paulina Porizkova, annesi ile birlikte ayna karşısında çektiği bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Porizkova fotoğrafın, bir online egzersiz çalışmasının ardından çekildiğini belirterek annesinin kısa bir süre sonra 75 yaşına gireceğini de belirtti.KARIN KASLARIMIZI KONTROL EDİYORUZ

Paylaşımının mesajına "Annemle karın kaslarımızı kontrol ediyoruz" diye yazan Paulina Porizkova, annesi Anna'nın koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan birine gönüllü olduğunu da anlattı.ANNESİNİ EVLENDİRDİ

Porizkova'nın annesi Anne, iki yıl önce İtalya'da ikinci evliliğini yapmıştı. Annesinin gelin saçı tasarımı ise Porizkova'ya aitti.YARISI ŞANS, YARISI ÇALIŞMA Porizkova, kaslarını nasıl yaptığına ilişkin ipuçlarını da sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Porizkova, bazı kişilerin fiziksel görüntüleri nedeniyle kendisini "şanslı" diye tanımladığını hatırlatıp "Bunun yarısı şans ama yarısı da sıkı çalışma" demişti.İKİ ÇOCUK ANNESİ

Kısa bir süre önce hayata veda eden Cars grubunun üyesi Ric Ocasek ile evli olan Porizkova'nın iki tane yetişkin oğlu bulunuyor. Ocasek, her ne kadar araları bozuk olsa da 2019'da geçirdiği kalp operasyonunun ardından Porizkova ile birlikte yaşadıkları eve gitmişti. Orada da uykusunda son nefesini vermişti. 1989'da evlenen Ric Ocasek ile Paulina Porizkova'nın Jonathan adında 27 yaşında ve Oliver adında 22 yaşında iki tane oğlu bulunuyor.ÇEK MODELİN HAYATI DA FİLM GİBİ

1965 yılında o dönemdeki adı Çekoslavakya olan Çekya'da dünyaya gelen Paulina Porizkova, henüz 3 yaşındayken anne ve babası, ülkeden kaçıp İsveç'e gitti. Paulina Porizkova'yı ise büyükannesine bıraktılar. O dönemde bir demir perde ülkesi olan Çekoslavakya hükümeti, Porizkova'nın anne ve babasının onu almasına izin vermedi. Bu durum, o dönemin İsveç basınında uzun süre manşetlerde kaldı.ANNESİ EV HAPSİNE ALINDI

Daha sonra annesi Anna çocuklarını almak için ülkeye döndü. O sırada hamile olan Anna Porizkova, ev hahsine alındı. Uluslararası baskı sonucu ailenin ülkeden çıkmasına izin verildi. Bunun üzerine Porizkova ve annesi İsveç'e gitti. Fakat orada da babası onları terk etti.ARKADAŞI FOTOĞRAFINI AJANSA GÖNDERDİ Paulina Porizkova çok gençken bir makyöz olan arkadaşı onun ve birkaç arkadaşının fotoğraflarını çekip Paris'te bir modellik ajansına gönderdi. Bu sayede Porizkova'nın da hayatı değişti. 1980'lerin ilk yarısında Porizkova kısa sürede kendini moda dünyasına kabul ettirdi. Hatta Orta Avrupa'dan çıkıp bu alanda isim yapan ilk model olarak da tarihe geçti.İKİ KİTAP YAZDI

Uzun yıllar mesleğini sürdüren Paulina Porizkova, moda ve TV çalışmalarının yanı sıra 1992 yılında bir çocuk kitabı yazdı. 2007 yılında da A Model Summer adlı romanı yayınlandı. ESKİ EŞİ İKİ YIL ÖNCE ÖLDÜ

1984'te The Cars grubunun Drive adlı video klibinde rol alan Paulina Porizkova, grubun solisti Ric Ocasek ile aşk yaşamaya başladı. Çift, iki yıl sonra evlendi. İki çocukları dünyaya gelen Porizkova ve Ocasek, 2019 yılında ayrıldıklarını açıkladılar. Fakat eski eşinin geçirdiği ameliyatın ardından Porizkova onun bakımını üstlendi. Ocasek, bir gece uykusunda öldü, onun cansız bedenini bulan ise Paulina Porizkova oldu.FİLTRESİZ POZLAR 2016 yılında Instagram'a katıldı. Sosyal medya paylaşımları da ilgi çekiyor eski modelin. Sık sık yüzünün makyajsız ve filtresiz fotoğraflarını paylaşan Porizkova, bu anlamda da bedensel pozitivizmin temsilcilerinden biri sayılıyor.

Annemle benim karın kaslarımız yıllara meydan okuyor

Ric Ocasek, Instagram, İsveç, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Annemle benim karın kaslarımız yıllara meydan okuyor - Son Dakika Magazin


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